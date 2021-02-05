Теорію майбутні водії зможуть вивчати самостійно, а іспити будуть приймати в умовах реального руху.

Новації передбачені проектом постанови КМУ про внесення змін до "Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", опублікованому на сайті МВС.

Читайте також: Як насправді отримують права на мотоцикл в Україні: відео

Зокрема, зміниться порядок прийому практичного іспиту для категорій B, C1, С, D1 і D. Практична частина іспиту буде проходити не в два етапи (екзаменаційний майданчик і їзда в умовах реального трафіку), а в один. Пропонується залишити тільки другу частину у вигляді іспиту в умовах дорожнього руху.

Для категорій A, A1, B1 навпаки, хочуть залишити іспит тільки на майданчику. А для отримання категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE, залишиться практичний іспит в два етапи. На майданчику при цьому будуть відпрацьовувати тільки парковку, а все інше водії здаватимуть вже в умовах реального трафіку.

Виросте також термін дійсності теоретичного іспиту, після якого можна здавати практичний - з 3 місяців до 2 років.

Спростилися умови отримання вищих категорій. Тепер водієві не доведеться підтверджувати свій стаж водіння. Зараз, щоб відкрити вищу категорію, необхідно мати досвід їзди від одного року і більше на автомобілі вже відкритої категорії. У проекті постанови КМУ пропонується виключити норму про досвід і видавати посвідчення водія тільки на основі іспиту в МВС.