Количество суперкаров, которые в последнее время появляются на украинских дорогах, увеличивается. И это хорошо, ведь быстрые и красивые машины едва ли не лучший способ улучшить настроение.

Цена такого автомобиля может превышать 300 тысяч долларов в зависимости от версии и исполнения. Разгон McLaren 675LT – 2,9 секунды до 100 км в час. Где можно проверить в Украине?

Читайте также: McLaren F1 1995 года выпуска продан за рекордные 20 миллионов долларов

Впрочем, ввиду этого фото, явно сделанного на харьковском массиве Киева, свежий McLaren рано или поздно может засветиться на Бориспольской трассе. Так или иначе, но перед нами мелкосерийный МакЛарен – а точнее, один из. Ведь за последние несколько лет в Украине можно наблюдать не только эпидемию ковида, но и МакЛаренов.

Никогда раньше суперкары McLaren в Украине не были представлены в таком количестве. Скажем больше – можно наблюдать еще и "соревнования" состоятельных украинцев еще и по тюнингу и модификациям моделей культовой британской марки!

Неизвестно, кто является владельцем "новопоставленного" McLaren 675LT, но если исходить из снимков, опубликованных в инстаграме, он еще даже не на номерах. То есть совсем свежак. Но, уже по сложившейся традиции, нельзя исключать, что это восстановленный "биток" из США.

Цифры в названии McLaren 675LT указывают на мощность автомобилей (в лошадиных силах, разумеется). Максимальная скорость – 330 км в час. Начальная цена – 290 000 евро+. Старт производства – 2015 год. А еще эта модель входит в рейтинг самых крутых суперкаров за разумные деньги. Да и парадоксально, что при этом 675LT еще и относится к самым быстрым авто современности!

В любом случае остается лишь добавить, что кроме этого экземпляра, самыми эксклюзивными из МакЛаренов в нашей стране, замечен в Украине McLaren 765 LT, и, конечно, тюнингованный McLaren 650S Spider Liberty Walk.