Кількість суперкарів, які останнім часом з’являються на українських дорогах, постійно збільшується. І це добре, адже швидкі та красиві машини - чи не найкращий спосіб поліпшити настрій.

Ціна такого автомобіля може перевищувати 300 тисяч доларів в залежності від версії та виконання. Розгін McLaren 675LT – 2,9 секунди до 100 км на годину. Де це можна перевірити в Україні?

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Втім, зважаючи на це фото, зроблене на Харківському масиві Києва, свіжий McLaren рано чи пізно може засвітитися на Бориспільській трасі. Так чи інакше, але перед нами дрібносерійний МакЛарен – а точніше, один з таких. Адже за останні кілька років в Україні можна спостерігати не лише епідемію ковіду, а й МакЛаренів.

Ніколи раніше суперкари McLaren в Україні не були представлені у такій кількості. Скажімо більше – можна спостерігати ще й "змагання" заможних українців ще й з тюнінгу та модифікацій моделей культової британської марки!

Невідомо, хто є власником "новопоставленого" McLaren 675LT, але якщо виходити зі знімків, опублікованих в Інстаграм, він ще навіть не на номерах. Тобто зовсім свіжак. Але, вже за традицією, що майже склалася, не можна виключати, що це відновлений "биток" із США.

Цифри в назві McLaren 675LT вказують на потужність автомобілів (у кінських силах, зрозуміло). Максимальна швидкість – 330 км на годину. Початкова ціна – 290 000 євро+. Старт виробництва – 2015 рік. А ще ця модель входить до рейтингу найкрутіших суперкарів за розумні гроші. Та й парадоксально, що при цьому 675LT ще й відноситься до найшвидших авто сучасності!

У будь-якому випадку залишається лише додати, що окрім цього екземпляра, найексклюзивнішими з МакЛаренів у нашій країні, є помічений в Україні McLaren 765 LT, та, звичайно, тюнінгований McLaren 650S Spider Liberty Walk.