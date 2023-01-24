Новый Lexus ES 300h обладает самозарядной гибридной системой Lexus четвертого поколения, которая обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов углекислого газа.

Lexus начинает продажи гибридного автомобиля ES 300h в Украине.

Lexus ES 300h оснащен высокоэффективным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, и легким и компактным электромотором. Общая мощность гибридной системы автомобиля составляет 218 л.с./160 кВт, а потребление топлива – от 5,2 л/100 км в смешанном цикле WLTP.

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Под задними сиденьями Lexus ES 300h расположена никель-металл-гидридная батарея для питания электромотора и генерируемая при движении и торможении автомобиля накопление электроэнергии. Такое размещение батареи не только освобождает место для багажа в Lexus ES 300h, но и обеспечивает лучшее распределение веса для улучшения управляемости. Также благодаря компактному блоку управления питанием Lexus ES 300h имеет более низкую конструкцию капота, что оптимизирует аэродинамику и уменьшает потребление топлива.

В салоне Lexus ES 300h пространство для пассажиров задних сидений значительно увеличилось. Усовершенствованные технологии шумоизоляции гарантируют низкий уровень шума и вибраций во время движения.

Lexus ES 300h – один из самых безопасных седанов премиумкласса. Модель оснащена обновленным пакетом систем безопасности Lexus Safety System+ 2.5, который включает в себя улучшенную систему предотвращения фронтальных столкновений с обнаружением пешеходов ночью и велосипедистов днем, новую систему аварийного усилителя руля, улучшенный адаптивный круиз-контроль и другие функции для спокойного и крутого автомобиля.

Стоимость Lexus ES 300h стартует от 1707828 грн.