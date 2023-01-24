Новий Lexus ES 300h має самозарядну гібридну систему Lexus четвертого покоління, яка забезпечує високу паливну економічність і низький рівень викидів вуглекислого газу.

Lexus розпочинає продажі гібридного автомобіля ES 300h в Україні.

Lexus ES 300h оснащений високоефективним 2,5-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, який працює за циклом Аткінсона, та легким і компактним електромотором. Загальна потужність гібридної системи автомобіля становить 218 к.с./160 кВт, а споживання пального — від 5,2 л/100 км у змішаному циклі WLTP.

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Під задніми сидіннями Lexus ES 300h розташована нікель-метал-гідридна батарея для живлення електромотора і накопичення електроенергії, що генерується під час руху та гальмування автомобіля. Таке розміщення батареї не лише звільняє простір для багажу в Lexus ES 300h, а й забезпечує кращий розподіл ваги для поліпшення керованості. Також завдяки компактному блоку керування живленням Lexus ES 300h має нижчу конструкцію капота, що оптимізує аеродинаміку і зменшує споживання пального.

У салоні Lexus ES 300h простір для пасажирів задніх сидінь значно збільшився. Удосконалені технології шумоізоляції гарантують низький рівень шумів та вібрацій під час руху.

Lexus ES 300h – один з найбезпечніших седанів преміумкласу. Модель оснащена оновленим пакетом систем безпеки Lexus Safety System+ 2.5, який включає поліпшену систему запобігання фронтальним зіткненням із виявленням пішоходів уночі й велосипедистів удень, нову систему аварійного підсилювача керма, покращений адаптивний круїз-контроль та інші функції для спокійного і впевненого керування автомобілем.

Вартість Lexus ES 300h стартує від 1 707 828 грн.