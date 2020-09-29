В Киеве на продажу выставлен Opel Olympia 1939 года. За автомобиль просят всего 12 тыс. долларов.

Автомобиль отреставрирован и в очень хорошем состоянии. Даже сиденья в салоне обернуты в целлофан после реставрации. Владелец указал, что продает Opel Olympia срочно, и цена сформирована на основе вложенных в восстановление авто средств без учета работы.

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Opel Olympia был впервые представлен в феврале 1935 года на Берлинской автомобильной выставке, производство было запущено позже в этом же году. Olympia была показана накануне Олимпийских игр 1936 года в Берлине. До Второй мировой войны она выполнялась в двух версиях. С 1935 по 1937 г в Олимпии был 1,3-литровый двигатель. Для рестайлинговой версии 1938 года, которая выпускалась до 1940 года, двигатель был заменен на 1,5 литровый агрегат с верхним расположением клапанов. С 1935 по 1940 год было продано 168 000 единиц.