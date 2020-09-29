У Києві на продаж виставлено Opel Olympia 1939 року. За автомобіль просять всього 12 тис. доларів.

Автомобіль відреставрований і в дуже хорошому стані. Навіть сидіння в салоні обгорнуті в целофан після реставрації. Власник вказав, що продає Opel Olympia терміново і ціна сформована на основі вкладених у відновлення авто коштів без врахування роботи.

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Opel Olympia був вперше представлений в лютому 1935 року на Берлінській автомобільній виставці, виробництво було запущено пізніше в цьому-ж році. Olympia була показана напередодні Олімпійських ігор 1936 року в Берліні. До Другої світової війни вона виконувалася в двох версіях. З 1935 по 1937 р в Олімпії був 1,3-літровий двигун. Для версії рестайлінгової версії 1938 року що випускалася до 1940, двигун був замінений на 1,5 літровий агрегат з верхнім розташуванням клапанів. З 1935 по 1940 рік було продано 168 000 одиниць.