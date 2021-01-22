В Одессе выставили на продажу кабриолет Ford A 1932 года. За ретро-автомобиль в хорошем состоянии просят всего 14 тысяч долларов.

Впрочем, здесь есть один нюанс. По документам это УАЗ-3909 2002 года. И указанный 2,4-литровый двигатель, а не 3,3-литровый, как ставили на Ford A.

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То есть, перед нами или реплика на шасси УАЗ, или, что менее вероятно, реставрированный авто с замененным силовым агрегатом. Однако, выглядит кабриолет впечатляюще и соответствует оригиналу.