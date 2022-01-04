Количество электромобилей продолжает расти, однако в отношении автомобилей с традиционными силовыми установками количество "электричек" остается ничтожным.

В декабре 2021 года в Украине продолжился рост электромобилей. За последний месяц их количество увеличилось на 860 единиц, сообщила в Facebook эксперт транспортных инноваций Марина Китина.

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По состоянию на 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано 33 522 электромобиля. По сравнению с предыдущим месяцем, завершившимся на отметке 32 662 электромобиля, прирост составил 860 единиц. В статистике, полученной из Главного сервисного центра МВД, учтены как новые, так и б/у машины, ввозимые официальными импортерами и частными лицами.

Таким образом, за декабрь количество электромобилей в Украине выросло на 2,6%. С таким темпом 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Среди регионов по количеству зарегистрированных автомобилей лидирует Киев и область – 7338 и 3833 машин соответственно. На втором и третьем местах – Одесская и Харьковская области с показателем 3840 и 3247 электромобиля соответственно. Замыкают первую пятерку Днепропетровская и Львовская области: 2746 и 2239 электромобиля соответственно.