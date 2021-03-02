В феврале 2021 года спрос на коммерческие авто в Украине увеличился. Впрочем рост трудно назвать очень существенным.

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце в Украине было реализовано 765 новых коммерческих автомобилей, что почти на 7% больше, чем в феврале 2020 года, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.

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Наибольшим спросом на февральском рынке пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 186 шт. К своему результату годичной давности Рено прибавила 74 процента. Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 106 регистраций (-39% к февралю 2020г.). Замыкает тройку лидеров Peugeot, в активе которой 97 реализованных машин (+28%).

Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1 666 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 6 процентов.