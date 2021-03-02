У лютому 2021 року продажі комерційних авто в Україні збільшились. Втім, зростання важко назвати суттєвим.

За даними “Укравтопром”, в минулому місяці в Україні було реалізовано 765 нових комерційних автомобілів, що майже на 7% більше, ніж у лютому 2020 року, але в той же час на 15% менше результату попереднього місяця.

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Найбільшим попитом на лютневому ринку користувалися автомобілі марки Renault, які зайняли майже чверть ринку нових комерційних авто. За місяць їх було зареєстровано 186 шт.

До свого результату річної давності Рено додала 74 відсотки. Друге місце дісталося автомобілям марки Fiat – 106 реєстрацій (-39% до лютого 2020р.). Замикає трійку лідерів Peugeot, в активі якої 97 реалізованих машин (+28%).

Всього за два місяці поточного року український автопарк поповнили 1666 нових комерційних автомобілів. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на нові комерційні автомобілі збільшився на 6 відсотків.