Вартість нового Hyundai i10 в автосалонах – від 366 900 гривень.

Новий Hyundai і10 – це хетчбек В-класу, дизайн якого виконаний в новій стилістиці корейського бренду. Передня частина автомобіля – з широкою решіткою радіатора та денними ходовими вогнями круглої форми. Також виділяються трикутної форми повітрозабірники переднього бампера.

Цікава риса моделі – Х-подібні задні стійки, на яких розміщений логотип i10, а також дві горизонтальні лінії на кормі, що ділять кришку багажника і об'єднують задні ліхтарі нової форми. Модель оснащена 15-дюймовими литими дисками.

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Розміри оновленого Hyundai i10 – 3670 мм у довжину, 1680 мм в ширину та 1480 мм у висоту. Колісна база збільшилась на 40 мм. Більше того, автомобіль став на 20 мм ширшим, що дало додатковий простір салону, а пасажирам – більше комфорту.

і10 оснащується бензиновим двигуном на вибір: 3-циліндровим 1.0 MPi Lambda III потужністю 67 к.с., що йде у парі з 5-ступеневою механічною КПП, або ж 4-циліндровим 1.2 MPi Lambda III потужністю 84 к.с., що комбінується із 5МТ чи 5АМТ трансмісією.

Hyundai i10 доступний українському споживачеві у трьох комплектаціях: Active, Comfort, Style.

В комплектації Active, вартістю від 366 900 грн, автомобіль оснащується бензиновими двигунами об’ємом 1.0 чи 1.2 літри із 5-ступеневою механічною трансмісією. Автомобіль в комплектації Active має фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира, дитячі замки задніх дверей та кріплення ISOFIX для дитячих сидінь, антиблокувальну систему гальмування (ABS) та систему електронної стабілізації (ESC), кондиціонер, обігрів та омивач заднього скла, передні електросклопідйомники, датчик освітленості, динаміки в передніх дверях та підготовку для встановлення магнітоли, складання задніх сидінь (60:40), шторку багажного відділення, сталеві диски R14 з ковпаками. До комплектації Active можна додатково замовити пакет PLUS, що доукомплектує автомобіль електрорегулюванням та обігрівом дзеркал заднього виду, аудіосистемою з 3,8 монохромним LCD дисплеєм, пультом ДК центральним замком, повнорозмірним запасним колесом, повторювачем сигналі поворотів на зовнішніх дзеркалах.

Комплектація Comfort, вартість якої стартує від 405 800 грн, поставляється з бензиновим двигуном об’ємом 1.2 літри, що йде у парі з 5-ступеневою механічною чи автоматичною КПП. В комплектації Comfort автомобіль додатково оснащений асистентом допомоги при старті в гору (HAС) – для 5АМТ, пультом ДК центральним замком, електрорегулюванням та обігрівом дзеркал заднього виду, повторювачем сигналу поворотів на зовнішніх дзеркалах, повнорозмірним запасним колесом, динаміками в задніх дверях, мультимедійною системою з кольоровим сенсорним 8” LCD монітором із підтримкою додатків Apple CarPlay і Android Auto та управлінням аудіосистемою на кермі.

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У комплектації Style вартість моделі становить 460 600 грн, а сам автомобіль поставляється із 1.2-літровим двигуном з автоматичною 5-ступеневою трансмісією. Додатково модель оснащено боковими подушками безпеки водія та переднього пасажира, шторками безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь, круїз-контролем, задніми електросклопідйомниками та травмобезпечним склопідйомником зі сторони водія з функцією AUTO UP / DOWN, заднім паркторніком та камерою заднього виду, підтримкою Bluetooth із розпізнаванням голосових команд, галогенними фарами головного світла проекційного типу та світлодіодними денними ходовими вогнями, підсвіткою у бік повороту, передніми протитуманними фарами, литими дисками R15 із задніми дисковими 13-дюймовими гальмами, забарвленням дзеркал у колір кузову, решіткою радіатора Glossy Black Paint.

На новий Hyundai i10 розповсюджується гарантія на вибір: 5 років або 100 000 км пробігу, або ж 4 роки без обмеження пробігу.