Стоимость нового Hyundai i10 в автосалонах – от 366 900 гривен.

Новый Hyundai і10 – это хэтчбек В-класса, дизайн которого выполнен в новой стилистике корейского бренда. Передняя часть автомобиля - с широкой решеткой радиатора и дневными ходовыми огнями круглой формы. Также выделяются треугольной формы воздухозаборники переднего бампера.

Интересная черта модели – Х-образные задние стойки, на которых размещен логотип i10, а также две горизонтальные линии на корме, которые делят крышку багажника и объединяют задние фонари новой формы. Модель оснащена 15-дюймовыми литыми дисками.

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Размеры обновленного Hyundai i10 – 3670 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1480 мм в высоту. Колесная база увеличилась на 40 мм. Более того, автомобиль стал на 20 мм шире, что дало дополнительное пространство салону, а пассажирам – больше комфорта.

і10 оснащается бензиновым двигателем на выбор: 3-цилиндровым 1.0 MPi Lambda III мощностью 67 л.с., идет в паре с 5-ступенчатой ​​механической КПП, либо 4-цилиндровым 1.2 MPi Lambda III мощностью 84 л.с., комбинируется с 5МТ или 5АМТ трансмиссией.

Hyundai i10 доступен украинскому потребителю в трех комплектациях: Active, Comfort, Style.

В комплектации Active, стоимостью от 366 900 грн, автомобиль оснащается бензиновыми двигателями объемом 1.0 или 1.2 литра с 5-ступенчатой ​​механической трансмиссией. Автомобиль в комплектации Active имеет фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, детские замки задних дверей и крепление ISOFIX для детских сидений, антиблокировочную систему торможения (ABS) и систему электронной стабилизации (ESC), кондиционер, обогрев и омыватель заднего стекла, передние электростеклоподъемники, датчик освещенности, динамики в передних дверях и подготовку для установки магнитолы, складывание задних сидений (60:40), шторку багажного отделения, стальные диски R14 с колпаками. В комплектацию Active можно дополнительно заказать пакет PLUS, что доукомплектует автомобиль электрорегулировкой и обогревом зеркал заднего вида, аудиосистемой с 3,8 монохромным LCD дисплеем, пультом ДУ центральным замком, полноразмерным запасным колесом, повторителем сигнала поворота на внешних зеркалах.

Комплектация Comfort, стоимость которой стартует от 405 800 грн, поставляется с бензиновым двигателем объемом 1.2 литра, идет в паре с 5-ступенчатой ​​механической или автоматической КПП. В комплектации Comfort автомобиль дополнительно оснащен ассистентом помощи при старте в гору (HAС) – для 5АМТ, пультом ДУ центральным замком, электрорегулировкой и обогревом зеркал заднего вида, повторителем сигнала поворотов на наружных зеркалах, полноразмерным запасным колесом, динамиками в задних дверях, мультимедийной системой с цветным сенсорным 8 "LCD монитором с поддержкой приложений Apple CarPlay и Android Auto и управлением аудиосистемой на руле.

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В комплектации Style стоимость модели составляет 460 600 грн, а сам автомобиль поставляется с 1.2-литровым двигателем с автоматической 5-ступенчатой ​​трансмиссией. Дополнительно модель оснащена боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, шторками безопасности для пассажиров передних и задних сидений, круиз-контролем, задними электростеклоподъемниками и травмобезопасным стеклоподъемником со стороны водителя с функцией AUTO UP / DOWN, задним паркторником и камерой заднего вида, поддержкой Bluetooth с распознаванием голосовых команд, галогенными фарами головного света проекционного типа и светодиодными дневными ходовыми огнями, подсветкой в ​​сторону поворота, передними противотуманными фарами, литыми дисками R15 с задними дисковыми 13-дюймовыми тормозами, окраской зеркал в цвет кузова, решеткой радиатора Glossy Black Paint.

На новый Hyundai i10 распространяется гарантия на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега, или же 4 года без ограничения пробега.