TIGER – это Transforming Intelligent Ground Excursion Robot – интеллектуальный робот-трансформер для наземных операций. Фактически, это подвижная платформа с широкими возможностями передвижения и общения с другими транспортными модулями.

Экспериментальный прототип TIGER X-1 рассматривается в качестве мобильной научно-исследовательской платформы для работы в отдаленных местах и ​​в экстремальных условиях, например на Луне.

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Это вторая машина из серии UMV (Ultimate Mobility Vehicle), разработанная дочерней компанией Hyundai под названием New Horizons Studio. Первым творением студии стал пассажирский самоход Elevate, представленный в 2019 году. В отличие от Elevate, прототип TIGER не имеет кабины и представляет собой "легкую, но невероятно прочную конструкцию" шасси, на которое можно установить оборудование или кабину Elevate или беспилотный транспортный дрон, который перенесет "тигра" на дальнее расстояние.

Шасси создано с использованием 3D-печати и композитных материалов. Трансформер способен ездить и шагать. В перечень оборудования TIGER X-1 входят восемь ультразвуковых датчиков с обзором на 360°, столько же камер, модули GPS и 4G, а также два георадары для разведки.

Фото: прототип TIGER X-1 / New Horizons/Hyundai

"Такие машины, как TIGER, и технологии, лежащие в их основе, дают нам возможность развивать воображение. Мы постоянно ищем способы переосмыслить дизайн и разработку, чтобы по-новому взглянуть на будущее транспорта и мобильности", – говорит глава студии New Horizons Джон Су.