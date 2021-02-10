TIGER – це Transforming Intelligent Ground Excursion Robot – інтелектуальний робот-трансформер для наземних операцій. Фактично, це рухома платформа з широкими можливостями пересування та сполучення з іншими транспортними модулями.

Експериментальний прототип TIGER X-1 розглядається в якості мобільної науково-дослідницької платформи для роботи у віддалених місцях та в екстремальних умовах, наприклад на Місяці.

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Це друга машина з серії UMV (Ultimate Mobility Vehicle), розроблена дочірньою компанією Hyundai під назвою New Horizons Studio. Першим творінням студії став пасажирський самохід Elevate, представлений у 2019 році. На відміну від Elevate, прототип TIGER не має кабіни і являє собою “легку, але неймовірно міцну конструкцію” шасі, на яке можна встановити обладнання або кабіну Elevate чи безпілотний транспортний дрон, який перенесе “тигра” на далеку відстань.

Шасі створене з використанням 3D-друку і композитних матеріалів. Трансформер здатен їздити та крокувати. У перелік обладнання TIGER X-1 входять вісім ультразвукових датчиків з оглядом на 360°, стільки ж камер, модулі GPS і 4G, а також два георадари для розвідки.

Фото: прототип TIGER X-1 / New Horizons/Hyundai

“Такі машини, як TIGER, і технології, що лежать в їх основі, дають нам можливість розвивати уяву. Ми постійно шукаємо способи переосмислити дизайн і розробку, щоб по-новому поглянути на майбутнє транспорту та мобільності”, – каже глава студії New Horizons Джон Су.