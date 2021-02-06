Вперше ми почули про плани Alauda щодо літаючих серій гоночних автомобілів наприкінці 2017 року, коли австралійський стартап запустив кампанію на Kickstarter для залучення коштів. Команда оголосила про свій міжнародний дебют у середині 2019 року, а тепер представила повнорозмірний, повністю функціонуючий електричний літаючий гоночний автомобіль – Airspeeder Mk3.

Alauda Aeronautics в даний час будує ряд однакових гоночних Airspeeder 3 в Аделаїді, Південна Австралія, аби поставляти їх гоночним командам перших у своєму роді повітряних перегонів. За планом, змагання відбудуться вже цього року.

“Ейрспідер” поставлятимуть не повністю вкомплектованим. Модель третього покоління призначена бути летючим тренажером, який буде збирати дані про динаміку автомобіля, характеристики, безпеку та роботу силового агрегату, щоб забезпечити данні для розробки Airspeeder Mk4 – пілотованого апарата. Тому пілоти Airspeeder Mk3 будуть дистанційно керувати безпілотниками. Але компанія обіцяє глядачам безліч гострих відчуттів та хвилювань від гоночної серії Airspeeder Mk3 2021 року.

Фото: Airspeeder Mk3 / Alauda Aeronautics

“Відкриття першого у світі повнорозмірного електричного літаючого гоночного автомобіля є знаковим моментом на зорі нової революції мобільності”, – сказав засновник стартапу Метт Пірсон. “Конкуренція рухає прогрес і наша гоночна серія пришвидшує появу технологій, які змінять пасажирські перевезення в чистому повітрі, логістику та навіть вдосконалять авіаційну мобільність для медичного застосування. Перші у світі гонки на електричних літаючих автомобілях відбудуться цього року і стануть найбільш захоплюючим і прогресивним автоспортом на планеті”.

Електрична силова установка потужністю 96 кіловат (130 кінських сил) забезпечить максимальну швидкість понад 120 кілометрів на годину, а X-подібна конфігурація восьми роторів дозволить виконувати складні маневри, як боліди Формула 1.

Сучасна технологія батареї накладає обмеження дальності, які Alauda сподівається мінімізувати, використовуючи систему заміни акумулятора та надшвидких наземних піт-стопів.

А щоб додати ще більше драматизму перегонам безпілотників, а потім і пілотованих машин, їх забезпечили системою запобігання зіткнень на основі LiDAR та радіолокаційних систем.

Дати гонок серії Airspeeder Mk3 ще не оголошені, однак відомо, що в найближчі місяці 10 конкуруючих команд отримають такі літаючі машини.

Alauda очікує, що перший пілотований Airspeeder Mk4 буде представлений у 2022 році, а його характеристики будуть значно кращими. Поточні тести показують максимальну швидкість у 160 кілометрів на годину і прискорення до 100 за 2,3 секунди; час польоту – 20 хвилин на висоті до 60 метрів над землею.