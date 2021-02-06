Впервые мы услышали о планах Alauda в отношении летающих серий гоночных автомобилей в конце 2017 года, когда австралийский стартап запустил кампанию в Kickstarter для привлечения средств. Команда объявила о своем международном дебюте в середине 2019 года, а теперь представила полноразмерный, полностью функционирующий электрический летающий гоночный автомобиль – Airspeeder Mk3.

Alauda Aeronautics в настоящее время строит ряд одинаковых гоночных Airspeeder 3 в Аделаиде, Южная Австралия, чтобы поставлять их гоночным командам первых в своем роде воздушных гонок. По плану, соревнования состоятся в этом году.

"Ейрспидер" будут поставлять не полностью не укомплектованным. Модель третьего поколения предназначена быть летучим тренажером, который будет собирать данные о динамике автомобиля, характеристиках, безопасности и работе силового агрегата, чтобы обеспечить данные для разработки Airspeeder Mk4 – пилотируемого аппарата. Поэтому пилоты Airspeeder Mk3 будут дистанционно управлять беспилотниками. Но компания обещает зрителям множество острых ощущений и волнений от гоночной серии Airspeeder Mk3 2021 года.

Фото: Airspeeder Mk3 / Alauda Aeronautics

"Открытие первого в мире полноразмерного электрического летающего гоночного автомобиля является знаковым моментом на заре новой революции мобильности", – сказал основатель стартапа Мэтт Пирсон. "Конкуренция движет прогресс и наша гоночная серия ускоряет появление технологий, которые изменят пассажирские перевозки в чистом воздухе, логистику и даже усовершенствуют авиационную мобильность для медицинского применения. Первые в мире гонки на электрических летающих автомобилях состоятся в этом году и станут самым интересным и прогрессивным автоспортом на планете".

Электрическая силовая установка мощностью 96 киловатт (130 лошадиных сил) обеспечит максимальную скорость более 120 километров в час, а X-образная конфигурация восьми роторов позволит выполнять сложные маневры, как болиды Формула 1.

Современная технология батареи накладывает ограничения дальности, которые Alauda надеется минимизировать, используя систему замены аккумулятора и сверхбыстрых наземных пит-стопов.

А чтобы добавить еще больше драматизма гонке беспилотников, а затем и пилотируемых машин, их снабдили системой предотвращения столкновений на основе LiDAR и радиолокационных систем.

Даты гонок серии Airspeeder Mk3 еще не объявлены, однако известно, что в ближайшие месяцы 10 конкурирующих команд получат такие летающие машины.

Alauda ожидает, что первый пилотируемый Airspeeder Mk4 будет представлен в 2022 году, а его характеристики будут значительно лучше. Текущие тесты показывают максимальную скорость в 160 километров в час и разгон до 100 за 2,3 секунды; время полета – 20 минут на высоте до 60 метров над землей.