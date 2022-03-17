Разрешение на оборот топлива Евро3 и Евро4 позволяет привлечь дополнительный ресурс топлива для военных.

Кабинет Министров принял постановление "О внесении изменений в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу", что утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 г. № 927.

Читайте также: Проблема с горючим: откуда его поставлять в Украину?

Изменения позволят ввести в оборот бензины и дизельное топливо классов Евро3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур для поставок нефтепродуктов.

Это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.