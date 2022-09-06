Падение связано с обнищанием украинцев и возвращением драконовских пошлин на ввоз транспортных средств.

За прошлый месяц украинцы зарегистрировали лишь 16,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Читайте также: Подорожали ли подержанные автомобили после отмены нулевой растаможки: исследование

Такое количество регистраций подержанного импорта оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года. Относительно июля текущего года пополнение автопарка подержанными авто уменьшилось на 64%, сообщает Укравтопром.

Чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. В течение месяца украинцы зарегистрировали 987 Гольфов.

Второй результат у Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных автомобилей.

На третьем месте Volkswagen Passat – 773 ед.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 ед.

Всего, с января по август 2022 года украинские номера получили почти 327 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше чем новых легковых автомобилей, зарегистрированных за тот же период.