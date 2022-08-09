Отмена доступной растаможки должна привести к существенному росту цен на подержанные автомобили. Однако из-за ряда факторов этого не произошло.

Вторичный рынок автомобилей реагирует на изменения законодательства и курса гривны с некоторым опозданием. AUTOConsulting выяснил, как здесь изменились цены через месяц после отмены нулевой растаможки, когда уже успели заехать все – и те, кто покупал машину для себя, и те, кто пригнал на продажу.

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Какова же ситуация сейчас?

На сегодня на состояние рынка подержанных автомобилей влияет большое количество автомобилей, завезенных в Украину по “нулевой” схеме. Усложнение импорта американских “битков”. Обесценивание гривны. И – некоторая нормализация с поставкой новых моделей официальными дилерами.

Первая цена – 2022 год июнь, вторая – 2022 год август. Надо лишь учитывать то, что указанная цена – "от" и это цена предложения. Реальная стоимость, за которую купят автомобиль, может быть другой, в зависимости от реального пробега и состояния автомобиля.

Volkswagen Passat

B2 - $900 - $800 (на $100 дешевле)

B3 - $999 - $899 (на $100 дешевле)

B4 - $1500 - $1600 (на $100 дешевле)

B5 - $2400 - $2500(на $100 дешевле)

B6 - $3500 - $4300 (на $800 дешевле)

B7 - $6500 - $7000 (на $500 дешевле)

B8 - $13500 $10999 (на $2500 дешевле)

Skoda Octavia

A5 - $2700 - $3500 (на $800 дешевле)

A7 - $6300 - $7950 (на $1650 дешевле)

A8 - $21690 - $20700 (на $990 дешевле)

Volkswagen Golf

Golf IV - $2000 - $2000

Golf V - $3800 - $3200 (на $600 дешевле)

Golf VI - $4300 - $5000 (на $700 дешевле)

Golf VII - $8800 - $7500 (на $1300 дешевле)

Renault Megane

1997 - $2000 - $1700 (на $300 дешевле)

2010 - $4650 - $4650

2020 - $16000 - $16200 (на $200 дороже)

Ford Focus

2001 - $2700 - $2350 (на $350 дешевле)

2010 - $5400 - $4700 (на $700 дешевле)

2020 - $22820 - нет предложений

Opel Astra

1994 - $1400 - $1400

2010 - $3900 - $4400 (на $500 дороже)

2020 - $14900 - $11800 (на $3100 дешевле)

Audi A6

1996 - $2350 - $2000 (на $350 дешевле)

2010 - $8700 - $8700

2020 - $46000 - $40000 (на $6000 дешевле)

Audi A4

1995 -$1900 - $2500 (на $600 дороже, но за авто 1996 г.в.)

2010 - $8300 - $6900 (на $1400 дешевле)

Renault Scenic

2010 - $4800 $5200 (на $400 дешевле)

2017 - $11400 - $11300 (на $100 дешевле авто 2018 г.в.)

Как видим, какого-то сплошного общего ценового тренда нет. На некоторые марки и модели цены поднялись, на некоторые – наоборот – упали. Но тренд на снижение цен более “свежих” автомобилей прослеживается, тогда как более старые могут немного и дорожать.

Вероятно, дело в том, что кто-то предлагает автомобили, завезенные еще до войны, кто-то – из импорта по нулевой растаможке, а кто-то – собственную машину, из-за того, что изменились ритм и образ жизни, или нужны деньги.

Резюмируя можно сказать, что под давлением завезенных “беспошлинных” авто рынок испытывает большое давление, однако существенно не просел в цене.