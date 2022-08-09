Скасування доступного розмитнення мало б призвести до суттєвого зростання цін на вживані авто. Проте через низку факторів цього не сталось.
Вторинний ринок автомобілів реагує на зміни законодавства та курсу гривні із деяким запізненням. AUTO-Consulting з'ясував, як тут змінилися ціни через місяць після відміни нульового розмитнення, коли вже встигли заїхати всі - і ті, хто купував автівку для себе, і ті, хто приганяв на продаж.
Читайте також: Нові та вживані автомобілі й запчастини в Україні подорожчають ще на 10%: пропозиція уряду
Яка ж ситуація зараз?
На сьогодні на стан ринку уживаних автівок впливають велика кількість автомобілів, завезених до України за “нульовою” схемою. Ускладнення імпорту американських “битків”. Знецінення гривні. Та - деяка нормалізація із постачанням нових моделей офіційними дилерами.
Перша ціна - 2022 рік червень, друга - 2022 рік серпень. Треба лише зважати на те, що наведена ціна - “від” і це ціна пропозиції. Реальна вартість, за яку куплять автомобіль, може бути іншою, залежно від реального пробігу та стану автівки.
Volkswagen Passat
- B2 - $900 - $800 (на $100 дешевше)
- B3 - $999 - $899 (на $100 дешевше)
- B4 - $1500 - $1600 (на $100 дорожче)
- B5 - $2400 - $2500(на $100 дорожче)
- B6 - $3500 - $4300 (на $800 дорожче)
- B7 - $6500 - $7000 (на $500 дорожче)
- B8 - $13500 $10999 (на $2500 дешевше)
Skoda Octavia
- A5 - $2700 - $3500 (на $800 дорожче)
- A7 - $6300 - $7950 (на $1650 дорожче)
- A8 - $21690 - $20700 (на $990 дешевше)
Volkswagen Golf
- Golf IV - $2000 - $2000
- Golf V - $3800 - $3200 (на $600 дешевше)
- Golf VI - $4300 - $5000 (на $700 дорожче)
- Golf VII - $8800 - $7500 (на $1300 дешевше)
Renault Megane
- 1997 - $2000 - $1700 (на $300 дешевше)
- 2010 - $4650 - $4650
- 2020 - $16000 - $16200 (на $200 дорожче)
Ford Focus
- 2001 - $2700 - $2350 (на $350 дешевше)
- 2010 - $5400 - $4700 (на $700 дешевше)
- 2020 - $22820 - нема пропозицій
Opel Astra
- 1994 - $1400 - $1400
- 2010 - $3900 - $4400 (на $500 дорожче)
- 2020 - $14900 - $11800 (на $3100 дешевше)
Audi A6
- 1996 - $2350 - $2000 (на $350 дешевше)
- 2010 - $8700 - $8700
- 2020 - $46000 - $40000 (на $6000 дешевше)
Audi A4
- 1995 -$1900 - $2500 (на $600 дорожче, але за авто 1996 р.в.)
- 2010 - $8300 - $6900 (на $1400 дешевше)
Renault Scenic
- 2010 - $4800 $5200 (на $400 дорожче)
- 2017 - $11400 - $11300 (на $100 дешевше авто 2018 р.в.)
Як бачимо, якогось суцільного загального цінового тренду немає. На деякі марки та моделі ціни піднялися, на деякі - навпаки - впали. Але тренд на зниження цін більш «свіжих» авто прослідковується, тоді як більш старі можуть трохи і дорожчати.
Вірогідно річ у тім, що хтось пропонує автомобілі, завезені ще до війни, хтось - із імпорту за нульовим розмитненням, а хтось - власну автівку, через те, що змінилися ритм та спосіб життя, або потрібні гроші.
Резюмуючи можна сказати, що під тиском завезених «безмитних» авто ринок відчуває великий тиск, проте істотно не просів у ціні.