Скасування доступного розмитнення мало б призвести до суттєвого зростання цін на вживані авто. Проте через низку факторів цього не сталось.

Вторинний ринок автомобілів реагує на зміни законодавства та курсу гривні із деяким запізненням. AUTO-Consulting з'ясував, як тут змінилися ціни через місяць після відміни нульового розмитнення, коли вже встигли заїхати всі - і ті, хто купував автівку для себе, і ті, хто приганяв на продаж.

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Яка ж ситуація зараз?

На сьогодні на стан ринку уживаних автівок впливають велика кількість автомобілів, завезених до України за “нульовою” схемою. Ускладнення імпорту американських “битків”. Знецінення гривні. Та - деяка нормалізація із постачанням нових моделей офіційними дилерами.

Перша ціна - 2022 рік червень, друга - 2022 рік серпень. Треба лише зважати на те, що наведена ціна - “від” і це ціна пропозиції. Реальна вартість, за яку куплять автомобіль, може бути іншою, залежно від реального пробігу та стану автівки.

Volkswagen Passat

B2 - $900 - $800 (на $100 дешевше)

B3 - $999 - $899 (на $100 дешевше)

B4 - $1500 - $1600 (на $100 дорожче)

B5 - $2400 - $2500(на $100 дорожче)

B6 - $3500 - $4300 (на $800 дорожче)

B7 - $6500 - $7000 (на $500 дорожче)

B8 - $13500 $10999 (на $2500 дешевше)

Skoda Octavia

A5 - $2700 - $3500 (на $800 дорожче)

A7 - $6300 - $7950 (на $1650 дорожче)

A8 - $21690 - $20700 (на $990 дешевше)

Volkswagen Golf

Golf IV - $2000 - $2000

Golf V - $3800 - $3200 (на $600 дешевше)

Golf VI - $4300 - $5000 (на $700 дорожче)

Golf VII - $8800 - $7500 (на $1300 дешевше)

Renault Megane

1997 - $2000 - $1700 (на $300 дешевше)

2010 - $4650 - $4650

2020 - $16000 - $16200 (на $200 дорожче)

Ford Focus

2001 - $2700 - $2350 (на $350 дешевше)

2010 - $5400 - $4700 (на $700 дешевше)

2020 - $22820 - нема пропозицій

Opel Astra

1994 - $1400 - $1400

2010 - $3900 - $4400 (на $500 дорожче)

2020 - $14900 - $11800 (на $3100 дешевше)

Audi A6

1996 - $2350 - $2000 (на $350 дешевше)

2010 - $8700 - $8700

2020 - $46000 - $40000 (на $6000 дешевше)

Audi A4

1995 -$1900 - $2500 (на $600 дорожче, але за авто 1996 р.в.)

2010 - $8300 - $6900 (на $1400 дешевше)

Renault Scenic

2010 - $4800 $5200 (на $400 дорожче)

2017 - $11400 - $11300 (на $100 дешевше авто 2018 р.в.)

Як бачимо, якогось суцільного загального цінового тренду немає. На деякі марки та моделі ціни піднялися, на деякі - навпаки - впали. Але тренд на зниження цін більш «свіжих» авто прослідковується, тоді як більш старі можуть трохи і дорожчати.

Вірогідно річ у тім, що хтось пропонує автомобілі, завезені ще до війни, хтось - із імпорту за нульовим розмитненням, а хтось - власну автівку, через те, що змінилися ритм та спосіб життя, або потрібні гроші.

Резюмуючи можна сказати, що під тиском завезених «безмитних» авто ринок відчуває великий тиск, проте істотно не просів у ціні.