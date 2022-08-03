Це станеться, якщо парламент узгодить пропозицію уряду щодо запровадження додаткового імпортного збору.

Уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт товарів, повідомляє народний депутат від Слуги народу Максим Железняк.

Це робиться для того, щоб зменшити тиск на гривню, тобто щоб в країну завозили менше імпортної продукції, на яку треба тратити валюту. Цікаво, що для збільшення вартості імпортних товарів уряд обрав концепцію не додаткових імпортних мит (вона складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.

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‘”Очікується, що КМУ внесе законопроєкт у Верховну Раду в найближчі тижні”, – говорить нардеп. Однак навряд чи депутати одноголосно приймуть цю ідею. Адже серед товарів, які зараз ввозять в Україну, багато критичного імпорту, який не виробляється в нашій країні – наприклад, пальне та нафтопродукти. Їх здорожчення викличе чергову хвилю інфляції.

Серед товарів, які подорожчають у випадку введення 10-відсоткового збору на імпорт – автомобілі та запчастини до них. Причому не лише нові. Адже минулого року близько 40% імпорту вживаних авто завозились юридичними особами, які для викупу авто за кордоном мають закупити валюту на міжбанку, кажуть в Інституті досліджень авторинку. Ситуація суттєво змінилась під час “нульового розмитнення”, яке було вигідне в основному фізичним особам, однак після його скасування знову повернулась на користь юросіб.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, то нові автомобілі та запчастини точно подорожчають на 10%. Щодо вживаних авто, які будуть завозитись з-за кордону, то це рішення поглибить тінізацію авторинку – автомобілі будуть старатися оплатити за кордоном готівкою, щоб не переплачувати за банківський переказ, вважають в ІДА.

Щоб законопроєкт був ухвалений, його потрібно зареєструвати у Верховній Раді, розглянути у профільних комітетах, проголосувати в залі парламенту, а потім має підписати Президент. Тож до подорожчання ще є час.