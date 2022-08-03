Это произойдет, если парламент согласует предложение правительства о введении дополнительного импортного сбора.

Правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт товаров, сообщает народный депутат Максим Железняк.

Это делается для того, чтобы уменьшить давление на гривну, то есть чтобы в Украину завозили меньше импортной продукции, на которую надо тратить валюту. Интересно, что для увеличения стоимости импортных товаров правительство выбрало концепцию не дополнительных импортных пошлин (она сложная в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.

Также интересно Самые популярные подержанные авто в Украине: что предлагают и что покупают

"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в Верховную Раду в ближайшие недели”, – говорит нардеп. Однако вряд ли депутаты единогласно примут эту идею. Ведь среди товаров, ввозят сейчас в Украину, много критического импорта, который не производится в нашей стране – например, топливо и нефтепродукты. Их подорожание вызовет очередную волну инфляции.

Среди товаров, которые подорожают в случае введения 10-процентного сбора на импорт – автомобили и запчасти к ним. Причем не только новые. Ведь в прошлом году около 40% импорта подержанных авто завозились юридическими лицами, которые для выкупа авто за границей должны закупить валюту на межбанке, говорят в Институте исследований авторынка. Ситуация существенно изменилась во время “нулевой растаможки”, которая была выгодна в основном физическим лицам, однако после ее отмены снова вернулась в пользу юрлиц.

Если законопроект будет принят, то новые автомобили и запчасти точно подорожают на 10%. Что касается подержанных авто, которые будут завозиться из-за границы, то это решение углубит тенизацию авторынка – автомобили будут стараться оплатить за границей наличными, чтобы не переплачивать за банковский перевод, считают в ИИА.

Чтобы законопроект был принят, его нужно зарегистрировать в Верховной Раде, рассмотреть в профильных комитетах, проголосовать в зале парламента, а затем должен подписать Президент. Поэтому до подорожания еще есть время.