Котировки СУГ на украинской границе, к которым привязаны цены большинства импортных контрактов, резко выросли вопреки тенденциям рынка.

Так, 16 июня ценовой индекс Argus daf Ukraine вырос на $22/т, до $520/т. При этом его максимальное значение достигло $544/т, что в пересчете на базис FCA Полтава составляет около 22 600 грн/т и превышает реальные рыночные цены на 1000-1300 грн/т.

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Опрошенные трейдеры не могут объяснить динамику объективными факторами. "При избытке ресурса на рынке и длительном снижении цен на аукционах непонятно, откуда берутся такие предпосылки для роста котировок. Получается, что кто-то взял и купил дорого, когда на рынке полно газа на 1300 грн/т дешевле", – говорит один из собеседников издания enkorr.ua.

По его словам, значения котировки традиционно объясняются реальными сделками на платформе Argus Open Markets. Как отмечает один из трейдеров, по такой цене мог быть выкуплен некий минимальный объем ресурса. "Неправильно, когда рынок импортирует 120-130 тыс.т в месяц, регулируется соглашением на 100 тонн. Сложившаяся цена не отражает реального спроса и предложения на рынке и является манипулятивной", – считает представитель крупного импортера СВГ в Украине.

Трейдеры не исключают возможности роста цен на сжиженный газ в среднесрочной перспективе. "Предпосылки – рост цен на нефть и рост стоимости продукта на внешних рынках, однако на нашем рынке присутствует избыток ресурса, а также высокая конкуренция, существенно тормозят этот процесс", – говорит собеседник издания.