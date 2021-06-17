Котирування СВГ на українському кордоні, до яких прив'язано ціни більшості імпортних контрактів, різко зросли всупереч тенденціям ринку.

Так, 16 червня ціновий індекс Argus daf Ukraine виріс на $22/т, до $520/т. При цьому його максимальне значення досягло $544/т, що в перерахунку на базис FCA Полтава становить близько 22 600 грн/т, і перевищує реальні ринкові ціни на 1000-1300 грн/т.

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Опитані трейдери не можуть пояснити динаміку об'єктивними чинниками. "За надлишку ресурсу на ринку і тривалого зниження цін на аукціонах незрозуміло, звідки беруться такі передумови для зростання котирувань. Виходить, що хтось узяв і купив дорого, коли на ринку повно газу на 1300 грн/т дешевшого", – каже один зі співрозмовників видання enkorr.ua.

За його словами, значення котирування традиційно пояснюються реальними угодами на платформі Argus Open Markets. Як зазначає один із трейдерів, за такою ціною могло бути викуплено якийсь мінімальний обсяг ресурсу. "Неправильно, коли ринок, що імпортує 120-130 тис. т на місяць, регулюється угодою на 100 тонн. Сформована ціна не відображає реального попиту і пропозиції на ринку і є маніпулятивною", – вважає представник крупного імпортера СВГ в Україну.

Трейдери не виключають змоги зростання цін на скраплений газ у середньостроковій перспективі. "Передумови – зростання цін на нафту і зростання вартості продукту на зовнішніх ринках, проте на нашому ринку присутній надлишок ресурсу, а також висока конкуренція, які істотно гальмують цей процес", – каже співрозмовник видання.