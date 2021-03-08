За самый короткий месяц года интерес к электромобилям со стороны украинцев снизился на 20%.

В феврале украинцы приобрели и поставили на учет 532 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 20% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Украинцы начали больше покупать гибриды чем электромобили

Из этого количества электромобилей новыми было 55 шт. Таким образом доля новых машин на февральском рынке составляла более 10% против 4% в 2020 г.

Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто – 510 шт. (новых – 51 шт., подержанных – 459 шт.). По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге сократились на 18 процентов.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке уже второй месяц подряд становится Chevrolet Bolt. В феврале украинскую регистрацию получили 132 автомобиля этой модели. Бывший лидер рынка электромобилей Nissan Leaf продемонстрировал второй результат, в его зачете 129 регистраций. С большим отрывом от лидеров рынка в тройку бестселлеров февраля попала Tesla Model 3. Этот электрокар выбрали 37 автомобилистов.

Из 22 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера (-45% к февралю 2020г.), 21 шт. были Renault Kangoo Z.E.

Всего за два месяца с начала года украинский автопарк пополнили 1 034 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90% против 95% в 2020 г.