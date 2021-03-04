В феврале 2021 года электрических авто зарегистрировано вдвое меньше, чем гибридных.

Общее количество "зеленых" авто (с “электроприводом") в феврале увеличилось на 22; относительно января – 1547 единиц. При этом количество гибридов выросло на 33% (до 1006 авто), а электрокаров – лишь на 6% (531 ед.).

Среди электромобилей с преимуществом в несколько единиц авто на первое место вернусь бренд Nissan, подвинув Chevrolet, а среди гибридов лидером остается Toyota, увеличив по сравнению с январем свою долю на 3 п.п. до 49%.

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Среди моделей Chevrolet Bolt EV остался на первом месте среди моделей электрокаров. Среди гибридов традиционно лидером является Toyota RAV4.