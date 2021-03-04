У лютому 2021 року електричних авто зареєстровано вдвічі менше, ніж гібридних.

Загальна кількість "зелених" авто (з електроприводом" у лютому збільшилась на 22; відносно січня – 1547 одиниць. При цьому кількість гібридів зросла на 33% (до 1006 авто), а електрокарів – лише на 6% (531 од.).

Серед електромобілів з перевагою у кілька одиниць авто на перше місце повернуся бренд Nissan, посунувши Chevrolet, а серед гібридів лідером залишається Toyota, збільшивши у порівнянні з січнем свою частку на 3 п.п. до 49%.

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Серед моделей Chevrolet Bolt EV залишився на першому місці серед моделей електрокарів. Серед гібридів традиційно лідером є Toyota RAV4.