Генеральний директор Volkswagen Group вважає, що водневі технології надто дорогі та неефективні щодо автомобілів.

Про це генеральний директор Volkswagen Group Герберт Діс (Herbert Diess) повідомив у твітері.

Читайте також: Водневий гіперкар Hyperion XP-1 виїхав на дороги: відео

"Прийшов час політикам прийняти науку і зрозуміти, що водень необхідний в металургії, авіабудуванні та хімічній промисловості, але тільки не для автомобілів. Це занадто дорого і неефективно, повільно розвивається інфраструктура, є великі складності при транспортуванні, тому у нас в планах немає водневих автомобілів ", - написав Герберт Діс.