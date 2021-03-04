Генеральный директор Volkswagen Group считает, что водородные технологии слишком дороги и неэффективны в применении к автомобилям.

Об этом генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дис (Herbert Diess) сообщил в твиттере.

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"Пришло время политикам принять науку и понять, что водород необходим в металлургии, авиастроении и химической промышленности, но только не для автомобилей. Это слишком дорого и неэффективно, медленно развивается инфраструктура, есть большие сложности при транспортировке, поэтому у нас в планах нет водородных автомобилей ", – написал Герберт Дис.