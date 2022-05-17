Возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм.

За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 ТС, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм.

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Вес самого тяжелого ТС составил 62,4 т, при максимально разрешенных для автопоезда 40 т (п. 22.5 ПДД). Превышение ГВ-нормы – 40,4%.

В целом превысили максимальный допустимый вес более 30% – 13 ТС.

16 мая Укртрансбезпека👮 запустила работу WIM-комплексов в тестовом режиме. В первую неделю работы комплексов, штрафные санкции применяться не будут.

С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф, а именно:

от 5 % до 10 % – 8 500 грн;

от 10% до 20 % – 17 000 грн;

от 20% до 30 % – 34 000 грн;

более 30% установленной нормы – 51 000 грн.