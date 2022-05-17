Відновлено роботу систему автоматичного зважування та штрафування перевізників за порушення габаритно-вагових норм.

За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 ТЗ, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм.

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Вага найважчого ТЗ склала 62,4 т, при максимально дозволених для автопоїзда 40 т (п.22.5 ПДР). Перевищення ГВ-норми – 40,4%.

Загалом перевищили максимально допустиму вагу понад 30% - 13 ТЗ.

16 травня Укртрансбезпека👮‍♂️ запустила роботу WIM-комплексів в тестовому режимі. Перший тиждень роботи комплексів, штрафні санкції застосовуватися не будуть.

З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм буде накладатися штраф, а саме: