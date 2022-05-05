Формальным поводом для возобновления работы камер стала масштабная авария в Ровненской области.

Через несколько дней в Украине снова заработают устройства автоматической фиксации правонарушений. С их помощью полиция сможет выписывать больше штрафов.

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"Сейчас камеры тестируются и уже через несколько дней могут быть запущены на трассах общегосударственного значения там, где это будет возможно", – сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, причина трагедии в Ровненской области, в результате которой погибли 26 человек, – несоблюдение правил дорожного движения (нарушение правил обгона). Отметим, что камеры фиксируют только превышение скорости и движение по полосам общественного транспорта.