Формальним приводом для відновлення роботи камер стала масштабна аварія на Рівненщині.

За кілька днів в Україні знову запрацюють пристрої автоматичної фіксації правопорушень. З їх допомогою поліція зможе виписати більшу кількість штрафів.

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"Зараз камери тестуються і вже за кілька днів можуть бути запущені на трасах загальнодержавного значення там, де це буде можливо", – повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, причина трагедії на Рівненщині, внаслідок якої загинули 26 людей, – недотримання правил дорожнього руху (порушення правил обгону). Зазначимо, що камери фіксують лише перевищення швидкості та рух смугами громадського транспорту.