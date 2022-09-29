Правительство хочет сократить срок действия водительских удостоверений. Предлагается установить срок действия удостоверений водителя от 5 до 10 лет в зависимости от категории транспортного средства (сейчас 30 лет).

Кабинет Министров одобрил законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О дорожном движении” относительно имплементации законодательства”, которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений. Соответствующее решение чиновники одобрили накануне.

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По словам представителя Верховной Рады в Кабинете Министров Тараса Мельничука, законопроектом предлагается ввести единое типовое водительское удостоверение, которое “соответствует европейским требованиям”.

Также предусмотрено усиление действия принципа постепенного доступа к управлению транспортными средствами соответствующих категорий. Установить срок действия удостоверений водителя планируют от 5 до 10 лет в зависимости от категорий транспортных средств. Также описано определение основных требований для допущения лиц к управлению транспортными средствами и тому подобное.

Сейчас согласно положению о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действительное в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Постоянное удостоверение водителя соответствующей категории действительное в течение 30 лет с даты его выдачи.