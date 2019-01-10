Полностью новое поколение Citroёn Berlingo предлагает стильный дизайн, удобный салон, новые моторы, передовое оснащение. Дилеры марки уже принимают заказы на новый пассажирский Citroёn Berlingo – от 493 600 грн.

Новый Citroёn Berlingo, получил приз международного конкурса AUTOBEST. Среди украинских автолюбителей Berlingo также имеет отличные отзывы. Привлекает новый Citroёn Berlingo не только невысокой стартовой ценой но и огромным списком опций, дополнительного оборудования и вариантов комплектации.

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Во-первых, Новый Citroёn Berlingo теперь соединил в себе наилучшие качества от передовой платформы ЕМР2 (передняя часть) и проверенной RG05 (задняя часть). Этот симбиоз позволил улучшить управляемость и комфорт, оснастить новинку огромным количеством передовых систем для комфорта и безопасности. Вместе с тем, Новый Citroёn Berlingo практичный: автомобиль доступен в двух кузовах – L1 (4,4 м) или L2 (4,75 м). Объем багажник в зависимости от длины варьируется от 775 л до 4000 л, а с третьим рядом сидений при длине L2 остается целых 322 л полезного пространства. Наконец, традиционно для современных моделей Марки, Новый Citroёn Berlingo радует широкими возможностями персонализации: широкий выбор цветов кузова и колесных дисков, дополнительные «цветные пакеты» (окантовка противотуманных фар, накладок Airbump® и даже салона), возможность заказа опций.

Во-вторых, Новый Citroёn Berlingo предлагает проверенный мотор 1,6 HDi 92 в паре с 5-ст. МКПП, что является синонимом невысокой цены покупки и последующего содержания. Любителей динамичной езды и максимального комфорта порадует мощный 1.5 дизель BlueHDi 130 последнего поколения в паре с новейшей 8-ст. АКПП серии ЕАТ8, который отвечает самым жестким нормам токсичности Евро-6 и отличается предельно низким расходом топлива.

Наконец, третье – новинка Citroёn Berlingo доступна в нескольких версиях, где каждый сможет найти себе автомобиль «по душе». Гамму открывает модель в комплектации FEEL, которая отличается заманчивой ценой, при этом уже предлагает базовые функции для комфортного вождения: электронную систему стабилизации, систему помощи при подъеме Hill Start Assist, фронтальные подушки безопасности (водитель и передний пассажир), кондиционер и прочие удобства в салоне с огромным количеством ниш для хранения мелких вещей общим объёмом около 100 л, электрические стеклоподъемники передних дверей, внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, радио с 6-ю динамиками с разъёмом для USB, Bluetooth, система автоматического включения главных фар.

Следующий шаг – комплектация SHINE, которая дополнительно порадует улучшенной шумоизоляцией, электрическими стояночным тормозом и стеклоподъемниками в боковых дверях, боковыми подушками безопасности переднего ряда, задними датчиками парковки, сиденьями повышенного комфорта Advanced Comfort®, тремя независимыми сиденьями второго ряда, дневными ходовыми LED-огнями, системой автоматического включения передних стеклоочистителей, стилистическими решениями (окантовка белого цвета противотуманных фар, вставки Airbump®, акценты на дверных ручках и корпусах внешних зеркал заднего вида, а также рейлинги). Отдельно отметим специальный пакет XTR, который создан для любителей приключений и особо требовательных клиентов: особенная отделка цветовыми акцентами кузова и салона, 17” легкосплавные диски SPIN, выделяющийся логотип XTR.

Всего доступно 15 систем помощи водителю (как в базе, так и в качестве опции): ассистент определения места и автоматической парковки, камера заднего вида Top Rear Vision, Grip Control в паре с Hill Descent Assist, системы распознавания знаков и усталости водителя, контроля слепых зон и предупреждения про столкновения и экстренное торможение, бесключевой доступ и другие.