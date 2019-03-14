Новость одной фотографией.

В Кропивницкому на одной из улиц замечен автомобиль со следами колес на капоте – зимой он был полностью скрыт под снегом и на нем парковались другие машины.

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Такие машины называют подснежниками, потому что они, как и цветы, появляются, когда тает снег. Вот что порой случается с такими машинами. Этому Opel Astra, судя по вмятин на капоте, изрядно досталось. Возможно даже от того самого автомобиля, который как раз стоит сверху.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что в США снегоочистительная техника едва не похоронила заживо женщину, которая ночевала в своей машине, а другой житель Штатов пять дней просидел с собакой в машине, заметенной снегом.

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