Новина однією фотографією.

У Кропивницькому на одній з вулиць помічений автомобіль зі слідами коліс на капоті – взимку він був повністю схований під снігом і на ньому паркувались інші машини.

Також цікаво: Двоє злодіїв викрали 61 автомобіль з "дизельгейтної" стоянки Volkswagen-Audi

Такі машини називають пролісками, бо вони, як і квіти, з’являються коли тане сніг. Ось що часом трапляється з такими машинами. Цьому Opel Astra, судячи з вм’ятин на капоті, добряче дісталось. Можливо навіть від того самого автомобіля, котрий якраз стоїть зверху.

До речі, нещодавно ми розповідали про те, що у США снігоочисна техніка ледь не поховала живцем жінку, що ночувала у своїй машині, а інший мешканець Штатів п’ять днів просидів із собакою в машині, заметеній снігом.

Також цікаво: В Україні протестували новий військовий автомобіль вітчизняного виробництва: фото