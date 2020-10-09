Сегодня в Украине был установлен рекорд по превышению скорости. На трассе Киев – Одесса Mercedes-Benz S 500 разогнался до 251 км/ч.

Сегодня водитель Mercedes-Benz S 500 так увлекся ездой, что перепутал трассу Киев – Одесса с немецким автобаном, где нет ограничений скорости.

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Нарушение зафиксировали черкасские патрульные с помощью TruCam, когда авто пролетало мимо 162 км автодороги Киев – Одесса. На водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП – штраф 510 грн. Он превысил разрешенную скорость на 141 км/ч.

Напомним, что за первые два месяца после внедрения автофиксации на дорогах Киева и области удалось собрать 73 млн грн штрафов. При этом за первый полный месяц работы автофиксации аварийность в Киевской области выросла на 26%, за второй – на 20%.