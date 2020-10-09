Сьогодні в Україні було встановлено рекорд з перевищення швидкості. На трасі Київ — Одеса з Mercedes-Benz S 500 розігнався до 251 км/год.

Сьогодні водій Mercedes-Benz S 500 так захопися їздою, що переплутав трасу Київ — Одеса з німецьким автобаном, де немає обмежень швидкості.

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Порушення зафіксували черкаські патрульні за допомогою TruCam, коли авто пролітало повз 162 км автошляху Київ — Одеса. На водія винесли постанову за ч.3 ст.122 КУпАП — штраф 510 грн. Він перевищив дозволену швидкість на 141 км/год.

Нагадаємо, що за перші два місяці після впровадження автофіксації на дорогах Києва та області вдалось зібрати 73 млн грн штрафів. При цьому за перший повний місяць роботи автофіксації аварійність у Київські області зросла на 26%, за другий – на 20%.