Количество выпущенных в Украине легковых автомобилей в сентябре выросло почти вдвое. Автобусы и грузовики прибавили 22% и 15% соответственно.

По предварительным данным Укравтопрома, в сентябре на украинских заводах было собрано 909 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране выросло почти на 6%, а относительно предыдущего месяца на 64 процента.

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Сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома составил 809 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 19 шт. – это почти в пять раз больше чем в сентябре 2020 года. На 11% увеличилось производство автобусов. В течение месяца был сделан 81 автобус.

Всего с начала 2021 года в Украине было изготовлено 6710 ед. автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.