За полгода в мире было произведено более 40 млн. автотранспортных средств. Это больше чем в первом полугодии прошлого года, но меньше чем в доковидный период.

По данным всемирной организации автопроизводителей (OICA) в первом полугодии 2021 года мировой автопром произвел 40,3 млн ед. автотранспорта. Итак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автопроизводства в мире увеличились на 29%, сообщает Укравтопром.

Читайте также: В Украине продолжает расти автопроизводство

Однако все еще сохраняется отставание относительно доковидного 2019 (-12%).

Легковые автомобили, выпуск которых составил почти 28,2 млн шт., охватили наибольшую долю в этом производстве. По сравнению с прошлогодним показателем глобальное производство легковых авто увеличилось на 26 процентов. К показателю I полугодия 2019 года этому дивизиону мирового автопрома не хватило 15 процентов.

Легких коммерческих авто (LCV) было изготовлено 9,6 млн шт., что на 40% больше чем в прошлом году, но на 8% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года.

Производство тяжелых грузовиков достигло отметки 2,5 мл шт. (+27% к 2020 году; +14% к 2019 году). В то же время производство автобусов не достигло предыдущих результатов, было изготовлено 95,1 тыс. шт., что на 9% меньше, чем год назад и на 44% меньше показателя I полугодия 2019 года.

Крупнейшим национальным автопроизводителем остается Китай, с заводов которого в отчетном периоде получилось почти 12,6 млн ед. автотранспорта. При этом автопроизводство КНР продемонстрировало положительную динамику как по отношению к результату годичной давности (+24%), так и по сравнению с первым полугодием 2019 (+3%). С января по июнь на территории Китая было изготовлено: 9,8 млн легковых авто; 2,6 млн коммерческих автомобилей и 43,1 тыс. автобусов.

Второй результат в США – 4,7 млн автотранспортных средств. Относительно прошлогоднего объема автопром США вырос на 36%, а к соответствующему показателю 2019 года не хватило 17 процентов. За полгода с заводов США вышло: 839 тыс. легковых авто, 3,90 млн коммерческих автомобилей и автобусов.

На третьем месте Япония, где за шесть месяцев изготовили 4,2 млн ед. автотранспорта (+17% к I полугодию 2020 года и -15% к I полугодию 2019 года). Легковых автомобилей японский автопром произвел 3,6 млн шт., коммерческих – 644 тыс. шт., автобусов – 1,2 тыс. шт.

Также в пятерку мировых лидеров в области автопроизводства по итогам полугодия вошли Индия и Германия где было собрано 2,2 млн и 1,9 млн автотранспортных средств соответственно. В то же время, объем автопроизводства относительно I полугодия 2020 года в Индии вырос на 92%, а в ФРГ на 16%. Для сравнения с результатом аналогичного периода 2019 года, то индийский автопром отстал на 10%, а немецкий – почти на треть.