За півроку у світі було виготовлено більше 40 млн. автотранспортних засобів. Це більше ніж у першому півріччі минулого року, але менше ніж у доковідний період.

За даними всесвітньої організації автовиробників (OICA) у першому півріччі 2021 року світовий автопром виготовив 40,3 млн. од. автотранспорту. Отже у порівняні з аналогічним періодом минулого року обсяги автовиробництва у світі збільшились на 29%, повідомляє Укравтопром.

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Проте все ще зберігається відставання відносно доковідного 2019 року (-12%).

Легкові автомобілі, випуск яких склав майже 28,2 млн. шт., охопили найбільшу частку в цьому виробництві. У порівнянні з минулорічним показником глобальне виробництво легкових авто збільшилось на 26 відсотків. До показника І півріччя 2019 р. цьому дивізіону світового автопрому не вистачило 15 відсотків.

Легких комерційних авто (LCV) було виготовлено 9,6 млн. шт., що на 40%, більше ніж торік, але на 8% менше, ніж за 6 місяців 2019 року.

Виробництво важких вантажівок досягло відмітки 2,5 млн. шт. (+27% до 2020 р.; +14% до 2019 р.). В той же час виробництво автобусів не досягло попередніх результатів, було виготовлено 95,1 тис. шт., що на 9% менше ніж рік тому та на 44% менше показника І півріччя 2019 року.

Найбільшим національним автовиробником залишається Китай, з заводів якого у звітному періоді вийшло майже 12,6 млн. од. автотранспорту. При цьому автовиробництво КНР продемонструвало позитивну динаміку як по відношенню до результату річної давнини (+24%), так і у порівнянні з першим півріччям 2019 року (+3%). З січня по червень на території Китаю було виготовлено: 9,8 млн. легкових авто; 2,6 млн. комерційних автомобілів та 43,1 тис. автобусів.

Другий результат у США – 4,7 млн. автотранспортних засобів. Відносно торішнього обсягу автопром Сполучених Штатів зріс на 36%, а до відповідного показника 2019 року не вистачило 17 відсотків. За півроку з заводів США вийшло: 839 тис. легкових авто, 3,9 млн. комерційних автомобілів та автобусів.

На третьому місці Японія, де за шість місяців виготовили 4,2 млн. од. автотранспорту (+17% до І півріччя 2020р. та -15% до І півріччя 2019р.). Легкових автомобілів японський автопром виготовив 3,6 млн. шт., комерційних – 644 тис. шт., автобусів – 1,2 тис. шт.

Також до п’ятірки світових лідерів в галузі автовиробництва за підсумками півріччя увійшли Індія та Німеччина де було зібрано 2,2 млн. та 1,9 млн автотранспортних засобів відповідно. Водночас, обсяг автовиробництва відносно І півріччя 2020 року в Індії зріс на 92%, а у ФРН на 16%. Щодо порівняння з результатом аналогічного періоду 2019 року, то індійський автопром відстав на 10%, а німецький – майже на третину.