З початку року в Україні виготовлено 5,8 тис. автотранспортних засобів

За попередніми даними Укравтопрома обсяг випуску автотранспортних засобів у серпні становив 554 од. Відносно попереднього місяця цей показник скоротився на 21%, а у порівнянні з серпнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже у 4,6 раза.

Читайте також: Виробник електромобілів показав, як купає машини у гігантській ванні

Легкових автомобілів впродовж минулого місяця було виготовлено 479 од., що майже у 13 разів більше, ніж торік. Однак відносно липня поточного року відбулося падіння на 22 відсотка.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 74 од., що на 11% менше, ніж у серпні 2020 р. У порівнянні з липнем 2021 року виробництво автобусів зменшилось на 13 відсотків.

Щодо комерційних автомобілів, в серпневому звіті заявлений лише один автомобіль (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).

Всього з січня по серпень 2021 року в Україні було виготовлено 5801 од. автотранспортних засобів, що у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Легкових автомобілів – 5326 шт. (+193%); Комерційних – 20 шт. (-29%); Автобусів – 455 шт. (+16%).