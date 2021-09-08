С начала года в Украине произведено 5,8 тыс. автотранспортных средств

По предварительным данным Укравтопрома объем выпуска автотранспортных средств в августе составил 554 ед. Относительно предыдущего месяца этот показатель сократился на 21%, а по сравнению с августом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в 4,6 раза.

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Легковых автомобилей в течение прошлого месяца было изготовлено 479 ед., что почти в 13 раз больше, чем в прошлом году. Однако по сравнению с июлем текущего года произошло падение на 22 процента.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 74 ед., что на 11% меньше, чем в августе 2020 года. По сравнению с июлем 2021 года производство автобусов сократилось на 13 процентов.

В отношении коммерческих автомобилей, в августовском отчете заявлен лишь один автомобиль (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Всего с января по август 2021 года в Украине было произведено 5801 ед. автотранспортных средств, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей – 5 326 шт. (+193%); Коммерческих – 20 шт. (-29%); Автобусов – 455 шт. (+16%).