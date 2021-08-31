Электрический пикап Rivian R1T с легкостью справляется с водным переходом во время тестирования, в опубликованном на этой неделе видео.

Электромобиль, оснащенный высоковольтной энергосистемой, кажется потенциально опасным в сочетании с глубокой водой, однако Rivian R1T демонстрирует, что не имеет проблем с форсированием брода.

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Видео от генерального директора Rivian, Арджей Скаринджа в Twitter показывает проход тестового пикапа сквозь длинный узкий тоннель с водой. Уровень воды достигает чуть ниже уровня капота, и грузовик толкает небольшую волну своим носом.

Это важный тест по ряду причин. Прежде всего, это показывает, что аккумулятор и электрические системы хорошо герметизированы и защищены от водной стихии. Хотя мы не видим, что происходит внутри автомобиля, это также хорошее испытание уплотнителей дверей и других подобных вещей, которые гарантируют, что вода не просочится внутрь салона. В основном, это демонстрация того, что R1T может проходить водные преграды глубиной около метра.

Rivian уже вплотную приблизился к началу поставки своих электрических моделей-близнецов – пикапа и внедорожника, последние задержки возникли из-за дефицита компьютерных чипов. Заказчики начнут получать машины уже в сентябре этого года. А уже в 2022 году Rivian планирует выйти на европейский рынок.