Видеоблогер Super Street 717 выбрал не то место для тест-драйва своего тюнингового пикапа Ram 1500 TRX, за что получил серьезные проблемы с законом.

Суд штата Пенсильвания приговорил блогеру выплатить штрафы за 18 нарушений на общую сумму 53 тысячи долларов. Видеозапись, которая привела к судебному разбирательству, уже удалена с канала Street Speed ​​717.

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Прыжок через ручей и проезд через воду были выполнены на частной территории фермы, принадлежащей другу блогера, настоящее имя которого Майкл Хайсон. Однако реки и потоки в штате являются государственной собственностью Пенсильвании. Поэтому Хайсона обвинили в 18 уголовных делах, которые включали два пункта за нарушение водных путей и водоразделов, шесть пунктов загрязнения вод, шесть пунктов засорения и четыре пункта злоупотребления имуществом и водоемами.

На заседании в окружном суде города Йорк в начале этой недели Хайсон был обязан выплатить 53 тысячи долларов реституции, чтобы исправить нанесенное разрушение. Мужчина уже выплатил этот штраф, а также был принят в Пенсильванскую программу ускоренной реабилитационной диспозиции (ARD), которая предусматривает для участников общественные работы. Если Хайсон закончит программу в течение года, его запись будет стерта, сообщает York Daily Record.

"Я и представить не мог, что проезд через ручей является незаконным", – сказал Хайсон, после вынесения решения. Видео было удалено с YouTube.