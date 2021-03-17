Свои видео он снимал на территории частной собственности, но это не помешало местному "Рыбнадзору" выдвинуть ему целую кучу обвинений в правонарушениях.

Популярный ютубер Street Speed 717 перепрыгивал на своем модифицированном пикапе Ram 1500 TRX через небольшой водоем, а также ездил по потоку. По-видимому, это очень не понравилось кому-то в пенсильванской комиссии по рыбалке и лодкам (PFBC).

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Автор канала рассказывает, что после того, как его видео были опубликованы в интернете, против него было выдвинуто обвинение по двум пунктам “нарушение водных путей и водосборов”, шести пунктам о загрязнении вод, шести пунктам за засорение и четырем – за злоупотребление имуществом и водами.

По делу о злоупотреблении имуществом и водами обвинение утверждает, что он не пересекал водоем бродом самым простым способом. Street Speed 717 добавляет, что из его грузовика не вытекала ни одна жидкость, если говорить о загрязнении вод. По его словам, поток не является “средой обитания” ни для чего, даже несмотря на то, что там живут какие-то живые существа, какими бы маленькими они ни были.

Ютубер продолжает утверждать, что “власть просто не может ничего поделать” и пытается бросить ему необоснованные обвинения. Мужчина считает, что такие упреки могут быть связаны с тем, что видео, в котором он прыгает на TRX, собрало 1,6 миллиона просмотров.