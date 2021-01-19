Роскошный итальянский кроссовер стоит, как минимум, в 20 раз дороже.

Замысел злоумышленника был совсем неприхотливым: взять в аренду дорогой автомобиль и не возвращать его. Теперь похититель и автомобиль объявлены в розыск, сообщает The Drive.

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Полиция провинции Онтарио объявила в розыск черный Lamborghini Urus, принадлежащий автосалону GTA Exotics. Клиент взял кроссовер напрокат под залог в 10 тысяч долларов, но решил не возвращать машину, пожертвовав сумму, в десятки раз меньше, чем стоимость авто. Канадец взял Urus из автосалона еще в декабре, а после того, как злоумышленник выключил датчик слежения, владельцы автосалона обратились в милицию, объявив авто в розыск 11 января.

Выбор хитрого арендатора упал на Lamborghini Urus с тюнинговым широким обвесом и салоном, отделанным красной кожей, что может помочь в поисках.

В движение полноприводную машину приводит четырехлитровая V8 твин-турбо мощностью 650 лошадиных сил, работающая в паре с восьмидиапазонним "автоматом". Первую сотню на спидометре автомобиль набирает за 3,6 секунды, после старта, а максимальная скорость достигает 305 километров в час.

Аренда машины в GTA Exotics стоит 1 500 – 1 600 долларов в сутки, включая 200-долларовую страховку. При этом клиент не имеет права проезжать более 160 километров в день. Цена Lamborghini Urus стартует с 200 тысяч долларов, однако похищенный экземпляр стоит дороже, учитывая нестандартную отделку.

Фото: похищенный Lamborghini Urus / The Drive / GTA Exotics