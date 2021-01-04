Теперь ему придется столкнуться не только с безработицей, но и с уголовной ответственностью за свои действия.

В ночь с 30 на 31 декабря в испанском городе Витория-Гастейс бывший сотрудник местного завода Mercedes-Benz ворвался на паркинг предприятия и разбил 69 новеньких минивэнов, сообщает Periodismo del Motor. Таким образом мужчина решил отомстить заводу за свое увольнение.

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38-летний испанец, разгневанный фактом своего увольнения, угнал фронтальный погрузчик и поехал на нем к заводу, где работал раньше. С помощью строительной машины злоумышленник пробил ворота и проник на площадку готовой продукции. Там он разбил 69 минивэнов Vito и V-Class (сначала сообщалось о 50 поврежденных машинах), которые ждали отправки покупателям.

Мужчина также пытался пробить стену заводского цеха, чтобы еще и конвейерную линию повредить, однако к этому времени на место происшествия уже успели прибыть охранники и полиция и мужчину задержали.

В отношении мстителя возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в результате его действий заводу был нанесен ущерб более чем на 3 миллиона евро. Один V-Class в базовой комплектации стоит около 29 тысяч евро.

Ранее испанский завод Mercedes-Benz сократил около 15% своих сотрудников, поскольку часть производственных процессов была переложена на роботов.

Фото: разбитые минивэны Mercedes-Benz / Periodismo del Motor